L’Aquila, neonato perde i sensi durante l’allattamento: corsa disperata

Dramma ad Oricola (L’Aquila): un neonato ha rischiato di soffocare durante una poppata ed è dovuto intervenire l’elisoccorso.



Ha perso improvvisamente i sensi mentre la mamma lo stava allattando. E’ successo a un bambino di soli 5 mesi ad Oricola, nella Piana dei Cavalieri in provincia dell’Aquila. I genitori del piccolo – si tratta di famiglia romana – hanno avvertito immediatamente il 118, che era tuttavia impegnato nel soccorso di un altro bambino di 4 anni vittima di un malore sull’A24 Roma-Teramo. Il neonato è stato quindi trasportato in elicottero a Roma.

Il neonato trasferito d’urgenza a Roma

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati il papà e il nonno del neonato, che hanno avuto la prontezza di effettuare le prime, fondamentali manovre di soccorso e allertare il 118 di Tagliacozzo. Per agevolare gli operatori sanitari, i genitori hanno trasportato il piccolo nel piazzale della Coca Cola, ad Oricola, dove ad attenderli c’erano l’ambulanza accompagnata dalla Polizia Stradale e l’elisoccorso proveniente da L’Aquila.

Fortunatamente il tempestivo intervento ha consentito di scongiurare il peggio. Il neonato è stato infatti trasportato in elicottero all’ospedale Bambino Gesù di Roma per tutti gli accertamenti del caso, non essendo chiaro per quanto tempo sia rimasto senza respirare. Si attendono a breve ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

