Alberto Matano fa sognare i fan: “Vi giuro che è vero”

Il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano ha finalmente potuto concedersi una vacanza al mare. Ecco cosa ha scritto ai suoi followers su Instagram.

Dopo essersi chiesto a lungo, durante il lockdown, se sarebbe mai riuscito ad andare al mare questa estate, Alberto Matano ha finalmente potuto realizzare il suo sogno. Il giornalista Rai e conduttore de La vita in diretta si è concesso una tanto sospirata giornata in spiaggia, nella sua amata Calabria, più precisamente a Soverato. E ovviamente non ha mancato di postare su Instagram una suggestiva foto della location.

Leggi anche –> Alberto Matano commosso ed emozionato, l’incontro dopo tanti mesi

Leggi anche –> Alberto Matano, chi è la fidanzata del conduttore de La Vita in Diretta

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Weekend di “fuga” per Alberto Matano

Sullo sfondo la bellissima scogliera di Pietragrande e, ancora più lontano, Catanzaro Lido: “Vi giuro che è vero, qui e ora. Vado!”, scrive Alberto Matano, e pare di vederlo che, smessi gli abiti “istituzionali”, si tuffa sorridente e spensierato in acqua…

Ieri lo stesso conduttore Rai aveva postato su Instagram una foto con i suoi genitori scattata a Catanzaro, la sua città d’origine. Weekend tutto all’insegna di relax, dunque, per uno dei volti più amati della tv dei giorni nostri. Ma ancora per poche ore: domani inizierà infatti la penultima settimana di questa edizione de La vita in diretta, condotta (forse per l’ultima volta) assieme a Lorella Cuccarini. Poi sì che comincerà la lunga vacanza.

Leggi anche –> Alberto Matano furioso e disgustato: “Provo orrore e rabbia”

Leggi anche –> Alberto Matano, ironia sulla gaffe di Lorella Cuccarini con Luca Argentero

EDS