Agrigento, muore a 28 anni dopo essere stato punto da un’ape

La reazione allergica dovuta alla puntura dell’insetto non gli ha lasciato scampo. Così ha perso la vita il giovane Lorenzo. Il ragazzo si trovava in macchina con la sua fidanzata quando l’ape si è introdotta nell’abitacolo. Nel più grave cordoglio la famiglia del giovane e tutta la sua città d’origine.

Agrigento, muore a 28 anni, la puntura di un’ape è stata letale per lui

Si trovava in macchina con la sua fidanzata. E’ stato lì che Lorenzo ha ricevuto la puntura dell’insetto che si è rivelata letale per lui. I giovani viaggiavano con i finestrini aperti e l’ape ha potuto in questo modo facilmente introdursi all’interno dell’abitacolo e pungere il 28enne.

Lorenzo Di Grigoli, originario di Cammarata, in provincia di Agrigento, ha perso la vita dopo 48 ore dal momento in cui ha ricevuto la puntura, a causa del grave choc anafilattico che la reazione allergica gli ha provocato. Appena il giovane è stato punto, ha iniziato a stare male, avvertendo forti dolori e difficoltà respiratorie, ed è stata a quel punto la compagna a guidare fino in ospedale.

Giunti a destinazione, Lorenzo è stato immediatamente trasportato tramite elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni a quel punto erano diventate già critiche, trovandosi il giovane già in arresto cardiocircolatorio. Dopo 48 ore di coma, il giovane ha perso la vita e a nulla purtroppo sono valsi i tentativi compiuti dai medici per salvarlo.

Sono queste ore tragiche e piene di dolore per la famiglia del 28enne e per l’intera comunità della sua città, che lo stimava come un giovane pieno di vita. Il Sindaco di Cammarata proclamerà il lutto cittadino.