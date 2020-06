Uomini e Donne, il bacio tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Uomini e Donne, schiocca il bacio tra Gemma Galgani e il ventiseienne Nicola Vivarelli. Lei confessa tutto, ecco come è successo. I protagonisti di Uomini e Donne Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono di nuovo al centro del gossip italiano. Da mesi la relazione dei due è al centro di polemiche e critiche, soprattutto a causa della differenza d’età: Gemma è più anziana di Nicola di circa 40 anni. La coppia ha iniziato a frequentarsi all’interno del dating show: la dama torinese e il giovane marinaio si sono conosciuti prima attraverso chat, a causa delle restrizioni per la pandemia, e dopo essersi incontrati dal vivo hanno deciso di frequentarsi seriamente. La conoscenza fra il giovane modello e Gemma sta proseguendo quindi fuori dagli studi televisivi e, fra i due, sembrerebbe essere schioccato il primo bacio. Lo racconta la stessa Galgani al settimanale “Uomini e Donne Magazine”. Negli ultimi giorni la coppia è stata data come partecipante alla nuova edizione di Temptation Island VIP che inizierà a luglio, ma sono solo rumors e per ora non è stata ufficializzata la loro presenza nel reality show. Potrebbe interessarti leggere anche –> Temptation Island VIP: ipotesi Gemma Galgani e Sirius Bacio tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: ecco com’è stato

Nonostante le numerose critiche ricevute durante la partecipazione a Uomini e Donne, la coppia ha deciso di continuare a frequentarsi con sicurezza e tranquillità e, dati gli ultimi gossip raccontati, tutto per loro sembra procedere a gonfie vele. Gemma ha raccontato che fra lei e Nicola è schioccato il primo bacio, al termine di una corsa fatta insieme in taxi. Durante il tragitto il ventiseienne e la Galgani hanno avuto “degli avvicinamenti”, racconta Gemma: “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”. La complicità della coppia all’interno del taxi è stata alta, e i due si sono tenuti per mano durante tutto il tragitto. Prima di scendere dall’automobile si sono salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina. La Galgani, felicissima, ha detto: “Seppur sia stato un bacio last minute, ha la sua importanza”. La dama ha confessato che il primo bacio con Nicola le ha trasmesso delle belle sensazioni, ed ha rappresentato per lei un momento indimenticabile. Al momento non è arrivato nessun commento né menzione alla vicenda da parte di Vivarelli.

