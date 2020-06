Stella Bossari ha fatto di recente il suo debutto nel mondo della moda, scopriamo qualcosa in più su di lei: età, carriera e curiosità sulla ragazza.

Quando sei figlia di un’ex modella e di uno dei conduttori più apprezzati dalle donne, non puoi che ereditare la straordinaria bellezza dei genitori. Non è un caso infatti se Stella Bossari, figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, a soli 16 anni ha fatto il suo debutto nel mondo della moda. Già da quando ha aperto il profilo Instagram si era capito che la sua strada si sarebbe incrociata con una carriera nel mondo del fashion, visto che le due grandi passioni di Stella sono proprio la moda ed i viaggi.

Leggi anche ->Daniele Bossari, dichiarazioni choc: “Suicidio? Mi ha salvato Filippa”

Ad annunciare il debutto della figlia, è un’orgogliosissima Filippa che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “BOOM! Ecco la novità per la quale sono superemozionata ed agitata già da un bel po’… e che finalmente posso svelarvi! Esce la nuova linea per le giovani donne #MIA di @korff_official che vede anche il DEBUTTO di @stellabossari come testimonial…ed io ad accompagnarla, fotografate insieme dalla stupenda @nimabenati!!! Puo’ bastare come WOW-factor??? Stasera abbiamo la presentazione, seguiteci nelle storie che vi raccontiamo tutti i dettagli! Love e felicità!”.

Leggi anche ->Filippa Lagerback: le immagini del matrimonio con Daniele Bossari – VIDEO

Chi è Stella Bossari

Nata a Città di Castello (Perugia) il 24 luglio del 2003. Nonostante la giovane età negli ultimi mesi la ragazza ha cominciato a conquistare una larga fetta di follower su Instagram (già 128mila). Sino al compimento dei 16 anni, Stella è stata lontana dai riflettori per volontà dei genitori e si è dedicata principalmente agli studi. Il suo obiettivo, però, è quello di seguire le orme della madre e per prepararsi al meglio ha studiato per diverso tempo alla European School. Da qualche giorno ha avviato, insieme alla madre, la sua carriera come modella, lavoro che le permetterà di coltivare le sue più grandi passioni: moda e viaggi.