Stadi aperti al pubblico: ecco quando i tifosi potranno tornare sugli spalti

Nelle prossime settimane verrà strutturato un piano per permettere ad alcuni tifosi di tornare sugli spalti degli stadi per seguire la squadra del cuore.

Il ritorno al calcio giocato in Italia è diventato ufficiale ieri sera, quando Juventus e Milan sono scese in campo per disputare la semifinale di Coppa Italia. In campo si sono viste due squadre volenterose, ma il ritmo di gioco è sembrato quello di una partita di inizio estate e non quello di un finale di stagione. Dopo un primo tempo su ritmi consolidati, infatti, le due squadre hanno ceduto alla stanchezza e l’incontro è diventato decisamente soporifero.

Leggi anche ->Juventus Milan Highlights: tabellino e commento della partita

Nulla di anormale, visto che i calciatori sono rimasti ai box per due mesi. Ciò che rimane tutt’ora abbastanza insolito è vedere gli spalti degli stadi quasi completamente vuoti. L’immagine dell’impianto di Torino deserto ha avuto su chi ha guardato l’incontro un effetto straniante, al quale dovremo abituarci almeno per il primo periodo. Tuttavia non è escluso che gli stadi possano riaprire prima della fine della stagione in corso.

Leggi anche ->Serie A a porte chiuse: come le società pensano di risarcire gli abbonati

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ecco quando potrebbero riaprire gli stadi

A partire da lunedì 15 giugno, infatti, potranno riaprire teatri e cinema e se la curva di contagi dovesse continuare a scendere l’apertura degli stadi potrebbe avvenire a partire dal prossimo 15 luglio. Al momento non vi è nulla di certo, ma le società di Serie A stanno lavorando per permettere il ritorno nelle strutture di una parte dei tifosi, sia per far supportare la squadra che per dare la possibilità agli abbonati di vedere almeno qualcuno degli incontri ancora da disputare.

Tutto dipenderà dall’evolversi della situazione sanitaria, ma il modello che verrà scelto potrebbe essere simile a quello australiano. Nel continente oceanico, dove c’è stato un contagio decisamente inferiore rispetto a quello italiano, gli stadi verranno aperti ad inizio luglio e potranno entrare un massimo di 10mila spettatori per stadi con capienza non inferiore ai 40mila posti.