Silvia Toffanin, bufera a Verissimo: “Ci ha dato palo…”

La nuova sigla di Verissimo ha fatto infuriare molti fan della conduttrice Silvia Toffanin sul web. Vediamo insieme perché.

Piccoli grandi cambiamenti a Verissimo. Oggi la seguitissima trasmissione del sabato di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin ha cambiato sigla iniziale, ma a quanto pare la scelta non è stata apprezzata da tanti telespettatori, che si sono riversati su Twitter per dire la loro, ovviamente senza risparmiare critiche.

Lo sfogo del pubblico di Verissimo sui social

Cos’è cambiato a Verissimo? Al posto di Imagine cantata da tanti volti noti del mondo dello spettacolo (una sigla utilizzata durante il periodo del lockdown anche per il forte valore simbolico), oggi è stata scelta la canzone Chega di Gaia Gozzi. E più precisamente un mix del videoclip e di un filmato in cui la stessa interprete, ex concorrente del talent Amici, canta in acustico il brano.

Più di un fan di Verissimo e di Silvia Toffanin, tuttavia, ha storto il naso. Su Twitter hanno cominciato a piovere messaggi del tipo: “Ci avevano promesso una versione speciale, invece un video brevissimo”, o: “Verissimo ci ha dato palo, il video è troppo corto”. C’è però chi ha apprezzato nonostante tutto la performance dell’artista: “Anche se solo per dieci secondi, Gaia sei stata bravissima”. Come diceva quel tale, the show must go on…

