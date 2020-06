A Savona un uomo ha ucciso il proprio gatto schiacciandolo tra le ante del portone di casa davanti al figlio. La furia arriva perché era stato graffiato.

Terribile incidente a Vado Ligure, in provincia di Savona, dove un uomo questa mattina presto ha ucciso il proprio gatto schiacciandolo tra le ante del portone di casa. La rabbia dell’uomo sembra che sia derivata dall’essere stato graffiato dall’animale.

L’ira dell’uomo sembra essere stata inarrestabile, il padrone dell’animale lo ha giustiziato soltanto per averlo graffiato. L’uccisione è stata crudele e tremenda ed è avvenuta sotto gli occhi del figlio quindicenne che ha provato in tutti i modi a fermare suo padre, scongiurandolo di non farlo. Alcuni vicini di casa si sono avvicinati, richiamati dai lamenti strazianti del micio, e hanno provato a intervenire in sua difesa ma non c’è stato niente da fare.

La denuncia per maltrattamento

Una pattuglia della Polizia locale si sta occupando del caso. L’episodio è avvenuto a Vado Ligure in via Diaz e il protagonista sembra avere una quarantina d’anni. La posizione di quest’ultimo è stato trasportato con un’ambulanza dalla Croce Rossa all’ospedale San Paolo ed è al vaglio degli agenti che preannunciano che lo denunceranno per maltrattamento di animali.

