Romina Power, la foto al mare e la confessione: “Si è rassegnato”. Scopriamo di chi stava parlando l’ex moglie di Al Bano.

Romina Power ha voluto approfittare delle giornate di sole per concedersi qualche ora di riposo al mare, in Puglia, da dove si trova da prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. Romina, insieme all’ex marito Al Bano, era impegnata con il Serale di Amici di Maria De Filippi prima che iniziasse il periodo di quarantena.

Ora che il lockdown inizia ad essere un brutto ricordo, Romina Power può godersi l’aria aperta e lo splendido mare della Puglia cercando di dimenticare per un attimo tutte le voci di questi giorni.

La Power era in compagnia del suo cane Taquito, del quale pubblica una foto su Instagram con la didascalia: “Si è rassegnato“. Su un altro scatto presente sul suo profilo, che conta 195 mila followers, ha scritto: “Tra cielo, sabbia e mare” accompagnata dalla foto del libro che sta leggendo: ‘Profezie‘ di Sylvia Browne. “E’ un libro molto informativo, lo consiglio“, ha detto a riguardo. La popolare cantante si allontana così dai gossip che, secondo Jonathan Kashanian, la vedono protagonista insieme ad Al Bano e Loredana Lecciso.

Cosa prevede il futuro di Romina Power

In molti si chiedono se adesso, finiti gli impegni lavorativi, Romina Power tornerà nella sua casa di Los Angeles dopo il lungo periodo di quarantena trascorso a Cellino San Marco in casa del figlio Yari Carrisi dove, ricordiamo, è rimasta bloccata a causa della chiusura dei confini per la pandemia.