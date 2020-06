Pierluigi Diaco, si sente male in diretta: svelato il motivo

Il conduttore di Io e Te, Pierluigi Diaco, ha rivelato i motivi del suo malore durante l’intervista a Claudio Lippi: ecco il racconto

Durante il salotto di Rai1, Io e Te, il conduttore Pierluigi Diaco si è sentito poco bene. Durante l’intervista a Claudio Lippi ha spiegato i motivi: “Ho una forte emicrania. Ne soffro da tanti anni, stanotte non ho dormito. Ne ho una forma prepotente, se non prendi in tempo i farmaci rischia di persistere e persiste, ma questo è il lavoro più bello del mondo”. Nonostante tutto ciò ha deciso di andare in diretta portando avanti il proprio lavoro.

Pierluigi Diaco, risate con Claudio Lippi

Lo stesso Claudio Lippi, resosi conto di ciò, ha cercato di sdrammatizzare dichiarando subito: “Ma ti è venuto il mal di testa perché ci sono io? Si vede che hai l’occhietto un po’ spento, ma d’altronde con me davanti…”. E subito sono scoppiate le risate in studio.

Successivamente il racconto è proseguito rivelando anche un aneddoto particolare della sua vita privata davvero emozionante: “Stavo registrando delle puntate per un programma della concorrenza. La notte prima aveva avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo andare a fare un elettrocardiogramma. Io però ci andai dopo la fine delle registrazioni delle tre puntate. Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto ‘Stai morendo‘”.