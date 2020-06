Paola Di Benedetto e Federico Rossi: “Crisi di coppia rientrata”

A rischio rottura la vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto e Federico Rossi del duo Benji&Fede: “Crisi di coppia rientrata”.

Tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi di recente si sarebbe rischiata la rottura. Ad affermarlo è una fonte anonima a DiPiù Tv: “Lui stava per lasciarla. Dopo che si sono ritrovati ha scoperto un segreto di Paola che gli ha fatto molto male”.

La rivelazione sulla coppia arriva da un noto agente di spettacolo, che però appunto ha preferito l’anonimato. Stando alla ricostruzione, la vincitrice del Grande Fratello Vip si sarebbe scambiata qualche messaggio di troppo con una persona vicina al cantante.

La crisi rientrata tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi

“Dai messaggi sembrava che avessero avuto un flirt lo scorso dicembre e che in queste ultime settimane si fossero scritti per rivedersi, approfittando dalla fine della quarantena”, spiega la fonte anonima. Quando si è reso conto del presunto flirt, il cantante è “andato su tutte le furie anche perché già in passato lui aveva avuto motivo di essere geloso di quest’altro uomo”.

Altro uomo che però la ‘gola profonda’ che ha fatto queste rivelazioni si guarda dallo spiegare chi sia. Nel frattempo, è il settimanale ‘Chi’ a rivelare che i due sarebbero alla ricerca di una casa a Milano per iniziare a vivere insieme. Questo dopo aver passato il periodo del lockdown lontani.