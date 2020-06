Napoli-Inter, il gesto di Gattuso per la sorella durante il minuto di silenzio

Durante il minuto di silenzio della seconda semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, Gennaro Gattuso ha rivolto un bel gesto alla sorella.

Prima dell’inizio di Napoli-Inter, incontro valevole per la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro la prima finalista (la Juventus), le due squadre sono scese in campo e si sono radunate sul cerchio di centrocampo per osservare un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus. Una scena già vista ieri sera, con tutte le luci dello stadio abbassate e al centro del cerchio tre rappresentanti del personale sanitario che venivano ringraziati da tutta italia per il lavoro svolto.

Leggi anche ->Gennaro Gattuso, lutto gravissimo: è morta la sorella

In questo caso, però, mentre tutti i presenti chinavano la testa in segno di riconoscenza per i medici e di cordoglio nei confronti delle vittime, le telecamere della Rai sono andate a pescare la reazione dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Il tecnico all’inizio del minuto di silenzio ha alzato gli occhi lucidi al cielo e mandato un bacio verso l’alto. Un gesto dedicato evidentemente alla sorella, scomparsa lo scorso 2 giugno.

Leggi anche ->Napoli Inter Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Napoli-Inter, il dolore di Gattuso per la sorella scomparsa ad inizio giugno

Com’è comprensibile il dolore di Gennaro Gattuso per morte della sorella Francesca è ancora vivo nel suo cuore. La donna aveva 37 anni e da anni ormai si era trasferita a Gallarate, in provincia di Varese. La sorella dell’allenatore partenopeo si era sentita male lo scorso febbraio, mentre Gennaro era in trasferta con il Napoli contro la Sampdoria.

Ricoverata all’ospedale di Varese, Francesca era stata operata e poi ricoverata in terapia intensiva. Gennaro, avvisato della notizia, si è precipitato in ospedale dalla sorella, lasciando al vice il compito di parlare con la stampa a fine gara.