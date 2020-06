Miley Cyrus: appello a Conte e ad altri leader europei – VIDEO

L’impegno delle star dello spettacolo internazionale contro il Coronavirus, Miley Cyrus: appello a Conte e ad altri leader europei.

La popstar Miley Cyrus, con oltre 110 milioni di follower su Instagram, è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più influenti al mondo. Per tale ragione, un suo appello fa molto ‘rumore’, come l’unico in ordine di tempo indirizzato al premier italiano Giuseppe Conte.

Ha scritto la popstar su Twitter: “L’Italia e il mondo sono uniti nella solidarietà con i Black Lives Matter negli Usa. Noi dobbiamo restare uniti per affrontare il Covid-19”. Quindi, dopo la campagna contro l’intolleranza razziale, Miley Cyrus si rende protagonista di una nuova importante iniziativa.

Lo fa rivolgendosi ad alcuni capi di governo, tra i quali Giuseppe Conte, affinché aderiscano a “Global goal: Unite for future”. Per combattere il Coronavirus con “il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore”, scrive la popstar, bisogna restare uniti. Un appello che Miley Cyrus rivolge prima a Conte e poi ad altri leader europei, compreso il premier spagnolo Pedro Sanchez.