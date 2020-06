Maurizio Aiello, chi è l’attore: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Maurizio Aiello, carriera, curiosità e vita privata sul noto attore della soap opera ‘Un posto al sole’: cosa c’è da sapere su di lui.

Maurizio Aiello, attore divenuto famoso per la soap opera ‘Un Posto al Sole’, è nato a Vico Equense nel 1969 e a diciotto anni si trasferisce a Milano, inseguendo il suo sogno nel mondo dello spettacolo. Inizia così a lavorare come modello e attore di fotoromanzi.

Persegue però un altro intento, quello di continuare a studiare recitazione e per questo segue uno stage con Susan Strasberg dell’Actor’s Studio di New York. Qualche tempo fa, sarebbe finito vittima di una truffa sul web.

Cosa sapere sull’attore campano Maurizio Aiello

Esordisce a teatro ai primi anni Novanta, recitando nei Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, nel ruolo di primo attore giovane. Lo spettacolo è diretto da Franco Zeffirelli e nel cast c’è Enrico Maria Salerno. In televisione interpreta il ruolo di Antonio Ragusa ne La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani. Poi è nel cast de Il maresciallo Rocca, dove interpreta il ruolo di Marco Sallustri, genero del maresciallo Rocca,

e di altre fiction.

Al cinema esordisce invece nel 1993 in Le donne non vogliono più, regia di Pino Quartullo. Ma il ruolo a cui resterà maggiormente legato e a cui deve la sua fama è quello di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole, per il quale ha vinto il premio Telegrolla d’oro (2001), come migliore attore di soap opera. Sarà protagonista della soap dal 1996 al 2002, per poi tornare nel cast anche successivamente. Nel 2009 partecipa alla quinta edizione del programma di Rai Uno, Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. L’attore è sposato con Ilaria Carloni, avvocato napoletano: hanno 2 figli.