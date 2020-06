Mallorca Barcellona LaLiga Santander: dove vederla in streaming in diretta

La partita tra Mallorca e Barcellona è valida per la giornata numero 28 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 22.00 di oggi sabato 13 giugno 2020 una partita di calcio internazionale molto interessante tra Mallorca e Barcellona, valida per la 28esima giornata di LaLiga Santander, massima divisione del campionato di calcio spagnolo. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Da una parte i padroni di casa, che lottano per non retrocedere, dall’altra gli ospiti che sono al comando della classifica, dove si trovavano prima del lockdown legato al Coronavirus. Dunque, riparte il grande calcio internazionale.

Mallorca Barcellona: come vederla in streaming e in diretta tv

Mallorca Barcellona in diretta: le formazioni di stasera

Stasera tornano dunque in campo anche Leo Messi e compagni, dopo mesi di fermo a causa del Coronavirus: il Barcellona si presenta col tridente ideale. Queste le formazioni probabili:

Maiorca (3-5-2): Reina; Valjent, Raillo, Sedlar, Gamez, Alex Pozo; Baba, Dani Rodriguez, Kubo; Budimir, Cucho.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; S.Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.