Gruppo armato spara sulla folla ad una festa: tre feriti, uno in fin di vita

Una festa è finita in tragedia quando un gruppo di uomini armati ha sparato sulla folla: sembra che i feriti siano tre e uno di loro lotta per la vita.

Tragedia nelle prime ore di questa mattina a Roydon (Harlow, Essex). Intorno alle 5 (ora locale) un gruppo di uomini armati di pistole ha fatto irruzione in un locale di Water Lane in cui si stava tenendo una festa ed ha cominciato a sparare sulla folla. Dopo di che gli autori della sparatoria hanno lasciato la zona facendo perdere le proprie tracce. A fare le spese della sparatoria sono stati un uomo di 50 anni, colpito diverse volte e trasportato in ospedale in codice rosso, e due ragazze di circa 20 anni, raggiunte da un singolo colpo.

In seguito al tumulto generato dal gruppo armato di pistole, molti dei presenti sono scappati per mettersi in salvo, mentre alcuni hanno chiamato la polizia ed i soccorsi per cercare di salvare la vita alle persone colpite. L’uomo sembra sia quello più grave: secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail‘ infatti si trova in terapia intensiva e rischia la vita. Mentre le due ragazze se la dovrebbero cavare senza problemi.

La polizia indaga sul gruppo armato

Trattandosi di un accadimento di poche ore fa, al momento non ci sono molti dettagli né sull’identità delle persone ferite dai colpi esplosi dal gruppo né sulle indagini in corso. In base alla dinamica parziale condivisa dai media britannici sembrerebbe che si sia trattato di un regolamento di conti. Tuttavia non è ancora chiaro se l’obiettivo fosse l’uomo che si trova adesso in fin di vita all’ospedale. Di sicuro nelle prossime ore emergeranno nuovi dettagli sulla vicenda.