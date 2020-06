Due genitori sono accusati di aver torturato il loro bambino a morte e potrebbero passare la vita in prigione se trovati colpevoli dell’omicidio del piccolo.

Una giovane coppia è stata accusata di aver torturato a morte il loro bambino di un anno. L’infante era incapace di difendersi ed è stato trovato dalla Polizia, che è stata chiamata per andare a un Motel 6 di Visalia, in California.

Il piccolo di un anno è stato portato in ospedale, dove hanno confermato un grave trauma cranico e altre ossa rotte. Tragicamente, i dottori non hanno potuto evitare la morte celebrale per il bambino. La madre, Jamine Blase, di 18 anni, è stata arrestata e accusata di abuso su minore e gravi lesioni fisiche. Il padre del bambino, Ezequel Ramirez di 23 anni, è stato arrestato dalla Polizia a Fresno e deve affrontare le stesse accuse. Dopo che il bambino è morto al Valley Children’s Hospital, i procuratori hanno accusato la coppia anche di omicidio e attacco su minore che ha causato la morte, si parla anche di tortura.

La morte celebrale per un bambino di un anno

Ramirez, se verrà trovato colpevole, potrebbe ricevere la pena di morte o l’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata, mentre Blase potrebbe passare il resto della sua vita in prigione. Da una dichiarazione rilasciata dalla Polizia di Visalia, emerge che secondo le investigazioni è emerso che i genitori hanno causato le ferite riportate dal bambino di un anno, incluse le fratture e il significativo trauma cranico, a causa del quale il bambino è stato dichiarato clinicamente deceduto. Il bambino è sotto supporto vitale per la possibilità di donare i suoi organi.

