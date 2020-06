Gemma Galgani, dolore social: “Non riesco a dimenticarti” – VIDEO

Un video emozionale sui social network di Gemma Galgani, per esprimere il dolore per la morte del gatto: “Non riesco a dimenticarti”.

La Dama più nota del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, a distanza di quattro anni dalla morte del suo amato gatto Piripicchio, sui social mostra ancora il suo dolore per il decesso dell’animale a cui era particolarmente legata.

Scrive infatti la donna su Instagram, dove è seguita da mezzo milione di follower: “Era il 13 giugno quando mi hai lasciata ma non è trascorso un solo giorno in cui io non ti abbia pensato, si è fermato il tempo e non ti dimentico”.

Il legame di Gemma Galgani col suo gatto Piripicchio e il suo dolore

Il dolce ricordo di Piripicchio il gatto, da parte della sua proprietaria, Gemma Galgani, è accompagnato da un video emozionale, con le immagini del felino. Gli scatti sono montati insieme e accompagnati dalle note di We will always love you, brano cantato dall’indimenticabile voce di Whitney Houston e colonna sonora del film Bodyguard – Guardia del corpo.

Il video è stato visualizzato da decine di migliaia di utenti e anche in questo caso la Dama del Trono Over divide. Se qualcuno infatti osserva che a suo avviso in questo periodo un post del genere può risultare fuori luogo, altri sostengono il gesto di Gemma Galgani: “Solo chi ha un animale può capire cosa si prova!”.