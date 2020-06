Filippa Lagerback, la malattia di Daniele: “Abbiamo attraversato l’inferno”

Filippa Lagerback racconta la malattia del marito Daniele Bossari. “Insieme abbiamo attraversato l’inferno, ma non mi sono mai pentita”.

La showgirl di origini svedesi Filippa Lagerback ha raccontato in una lunga intervista al settimanale “Chi”, pubblicata nel 2017, l’esperienza vissuta a causa della malattia del compagno Daniele Bossari. Lo stesso anno Daniele ha vinto il Grande Fratello VIP, e per l’emozione Filippa si è lasciata andare ad uno sfogo: “Chi mi conosce sa che non ho mai voluto mettere il privato in mostra, sono riservata e abbastanza timida e non voglio mancare di rispetto a nessuno. Ma a volte la vita ti sorprende, ti porta a vivere emozioni che non potevi immaginarti lontanamente. Questo Grande Fratello VIP per noi è stato così; Daniele si è messo a nudo, si è raccontato, si è aperto… per aiutare se stesso, e allo stesso tempo credo possa aiutare altri che attraversano momenti come quello che abbiamo passato noi. Allora ho deciso di raccontare anch’io, con sincerità, quello che abbiamo vissuto”.

Filippa Lagerback e la depressione, lei racconta la malattia del marito Daniele Bossari

La showgirl ha dunque raccontato i momenti difficili affrontati dalla coppia a causa della depressione di Bossari: “Daniele ha vissuto due vite. La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. In seguito, quando ha fatto il salto da presentatore, si è chiuso in se stesso. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento”. Al momento Filippa e Daniele non erano ancora sposati, ma lui le aveva appena fatto la proposta di matrimonio, proprio durante la finale del Grande Fratello. Lei racconta: “Noi ci siamo sentiti sempre marito e moglie. Abbiamo una figlia, Stella, abbiamo iniziato a convivere da subito e io, quando ho conosciuto Daniele, ho lasciato tutto per lui. Siamo nati insieme. Sa, io nella mia vita ho avuto pochi uomini e non mi sono mai pentita di aver scelto lui come l’amore della mia vita e per la vita. Anche se siamo stati all’inferno insieme”. Intorno alla proposta in diretta nazionale è subito scoppiata la polemica: mentre da un lato tanti telespettatori erano felici per la coppia, altrettante persone non hanno apprezzato l’exploit televisivo, e i due sono stati criticati ed accusati di avere “sfruttato” la depressione di Bossari per rilanciare una carriera finita nel dimenticatoio.

