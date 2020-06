L’odissea di Elisa Ferrari e Davide Morlini, bloccati in Colombia

La vicenda incredibile di Elisa Ferrari e Davide Morlini, bloccati in Colombia dopo l’adozione: un’odissea a causa del lockdown Coronavirus.

Elisa Ferrari e Davide Morlini sono in Colombia dal 4 di marzo per portare a termine un’adozione: per loro però sta iniziando un’odissea che è destinata a concludersi diverse settimane dopo, quando finalmente riescono a rientrare in Italia.

Infatti, mentre la coppia sogna di diventare genitori, l’11 marzo scoppia la pandemia dichiarata dall’Oms e appena un giorno prima il governo italiano dichiara il lockdown. Questo costringe la coppia a restare bloccata nel Paese sudamericano.

Il lieto fine per Elisa Ferrari e Davide Morlini

Una vicenda che inizia a farsi turbolenta e problematica: “Siamo venuti qui per dare un fratellino a nostra figlia”, aveva raccontato Elisa Ferrari in un’intervista a un portale locale. Invece, il loro viaggio si trasforma appunto in un’odissea. Nonostante la stretta collaborazione ottenuta dall’ambasciata italiana a Bogotà, non hanno avuto a lungo notizie. Con loro si sono trovate altre sei famiglie nella medesima situazione.

Il volo di rientro in Italia previsto per il 10 aprile è stato cancellato dal lockdown. Elisa racconta: “Una famiglia è riuscita a prendere un volo organizzato da una compagnia olandese. Ma dover aspettare che qualche europeo disdica il proprio volo per poter rientrare noi ci sembra assurdo”. Nella seconda metà di maggio, il lieto fine, con il rientro della coppia.