Coronavirus, nuovo focolaio a Roma: palazzo isolato

Palazzo occupato isolato nel quartiere Garbatella, dopo alcuni casi di Coronavirus: rischio esplosione nuovo focolaio in queste ore a Roma.

Preoccupazione per un nuovo possibile focolaio di Coronavirus a Roma, dopo quanto avvenuto in questi giorni con l’IRCCS San Raffaele, alla Pisana. Il cluster sarebbe stavolta un palazzo occupato in zona Garbatella.

Qui vivono un centinaio di persone e di queste nove sarebbero risultate positive al tampone per il Coronavirus. Si tratta di un caso che sarebbe tenuto finora sotto controllo, ma è comunque il secondo dopo quello alla Pisana in appena una settimana.

Nuovo focolaio nel palazzo occupato a Roma: cosa sta accadendo

I casi legati al San Raffaele sono in tutto finora 99 con 5 decessi: ieri dei 27 casi rilevati nel Lazio, 22 sono riferibili al focolaio dell’istituto di riabilitazione. Ora esplode questo nuovo preoccupante cluster, che al momento sembra sotto controllo. Tutto è partito dal contagio di un intero nucleo familiare, padre, madre e figlio, di origini peruviane.

Lo stabile è stato isolato e transennato, mentre l’Asl 2 di Roma rassicura: “La situazione è sotto controllo. La famiglia con il minore positivo si trovano già presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Sono stati eseguiti i tamponi e i test sierologici a tutti i presenti della struttura e al momento la situazione è monitorata con la collaborazione delle Forze dell’ordine”.