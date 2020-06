Coronavirus 13 giugno Italia: più contagi e più vittime

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 13 giugno, oggi ci sono più contagi e più vittime.

Numeri preoccupanti quelli del contagio da Coronavirus in Italia: se in Lombardia si registra un leggero calo, diversa è la situazione in altre Regioni, come il Piemonte e il Lazio. In generale, prosegue comunque la ritirata e ormai sono meno di 30mila gli attuali positivi.

Leggi anche –> Vaccino Coronavirus: “Entro fine anno 400 milioni di dosi in Europa”

A doppia cifra il numero di contagi in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lazio, a tripla cifra quello della Lombardia, mentre per quanto concerne le vittime sono a doppia cifra in quattro Regioni, mentre ieri solo in Lombardia, dove si contavano 31 dei 56 decessi complessivi.

Leggi anche –> Coronavirus, Crisanti: “A Vo’ Euganeo i bambini non si sono contagiati”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati regionali Coronavirus, il punto del 13 giugno

Nella Regione più colpita dal Coronavirus, i contagi oggi sono 210 contro i 272 di ieri, con 23 morti contro 31. Sale a 40 contagiati in un giorno il dato del Piemonte, con 10 vittime; sono 13 invece i nuovi contagiati in Veneto, con 10 decessi. In Emilia Romagna, numeri leggermente migliori di quelli di ieri: 28 casi e tre decessi contro i 33 casi e 4 decessi del giorno precedente. 25 nuovi casi nel Lazio, con altrettanti morti, ma molte sono notifiche vecchie aggiornate oggi.

Sono sette i casi in Toscana e sei in Friuli Venezia Giulia, quattro quello in Liguria, due soli nelle Marche. Spostandoci al Sud, un solo caso in queste ore è stato registrato in Puglia. Tra le Regioni a contagi zero, Campania, Sardegna e Basilicata, ma anche Molise e Valle d’Aosta. Stando ai primi dati sui guariti, netta anche oggi la riduzione degli attualmente positivi, uno dei dati maggiormente importanti.