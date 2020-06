Caterina Balivo, la nostalgia sui social dopo l’addio a “Vieni da me”

La conduttrice Caterina Balivo, su Instagram, ha raccontato le sfide professionali degli ultimi due anni e ricorda alcuni dei suoi debutti televisivi.

Caterina Balivo sta trascorrendo giorni di riflessione e nostalgia, un po’ “amarcord“. La conduttrice ha detto addio alla sua trasmissione di Raiuno Vieni da me e sembra che si stia preparando per nuove sfide televisive. Sui social, la Balivo continua a condividere alcuni scatti con i suoi followers.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, la conduttrice televisiva Caterina Balivo ha pubblicato una sua foto su una popolare terrazza romana accompagnata da altre immagini che la ritraggono con due delle sue storiche collaboratrici, Clarica Ialongo e Cecilia Tanturri, le capo progetto e la curatrice di Vieni da me su Raiuno. “Le ho conosciute nel 2007 quando debuttai in prima serata con ‘Stasera mi butto‘ su Raiuno. Era uno show itinerante sul Lago di Garda. Clarita era la mia autrice mentre Ceci seguiva Biagio Izzo. Quanto ci siamo divertite…Mentre in questi ultumi due anni ci siamo divertite poco, abbiamo lavorato tantissimo e siamo state insieme ancora di più ma non ci siamo ‘godute’ come amiche“, così ha raccontato.

La Piazza di Spagna di Caterina Balivo

Poi Caterina Balivo ha aggiunto che: “Ora spero che il futuro, pere noi, sarà fatto di risate, racconti belli, profondi ma anche leggeri e che potremo raccontarci senza le ansie del lavoro. Vi voglio bene! Siete tra le professioniste più tozze su piazza e due amiche, così diverse tra voi, ma meravigliosamente uniche“, ha concluso. In qualche scatto precedente la Balivo ha ripescato qualche aneddoto passato, facendosi immortalare sulla scalinata di Piazza di Spagna, nel cuore della capitale. “Ricordate il programma ‘Donna sotto le stelle’ in onda su Canale5? Stilisti internazionali e modelle meravigliose sfilavano su quelle scale piene di storia, sotto il cielo di luglio“.

