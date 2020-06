Alena Seredova racconta il suo dolore: “Pensavo non mi volesse nessuno”

Alena Seredova non avrebbe mai pensato di diventare mamma a 42 anni, ma ora sa che “c’è sempre quella persona nel mondo che aspettava te”.

Il dolore, la rinascita, il miracolo della maternità. Sono queste le tappe di un percorso “speciale” che Alena Seredova ha voluto raccontare al pubblico di Verissimo. La showgirl ha svelato a Silvia Toffanin un inedito retroscena della sua storia d’amore con il compagno Alessandro Nasi: “Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te…”.

La nuova vita di Alena Seredova

A chi le chiede come abbia scoperto di aspettare un altro figlio e quale sia stata la sua reazione, Alena Seredova risponde: “Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera a entrambi firmata proprio dal bebè”. Vivienne Charlotte è nata il 19 maggio scorso ed è anche grazie a lei che Alena Seredova può dire di aver davvero iniziato una nuova vita.

