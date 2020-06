Alberto Matano commosso ed emozionato, l’incontro dopo tanti mesi

Il conduttore de ‘La Vita in diretta’, Alberto Matano, rende partecipi i fan di un emozionante incontro avvenuto dopo tanti mesi di distanza.

Sono stati mesi impegnativi per Alberto Matano. Il conduttore Rai non si è mai fermato durante la pandemia, continuando a lavorare ogni giorno per assicurare al pubblico Rai la messa in onda de ‘La Vita in diretta‘. La sua professionalità, ma soprattutto i modi gentili e la capacità di mostrare dei sentimenti reali in diretta gli hanno permesso di conquistare il pubblico di Rai Uno e di ottenere un discreto seguito sui social. Lo ha dimostrato sia quando ha preso le difese della collega Giovanna Botteri sia quando non è riuscito a contenere lo sdegno per l’uccisione di George Floyd.

Questi mesi per il conduttore Rai, sono stati ricchi di impegni, soddisfazioni professionali (si vocifera che vogliano assegnargli un secondo programma) e di riconoscimenti di pubblico. Ma sono stati anche mesi di paura e angoscia per la pandemia che ha messo in ginocchio il Paese. Come tutti, infatti, Alberto ha dei cari per i quali si è preoccupato e dei genitori in età avanzata che sono di fatto in una delle fasce più a rischio.

Alberto Matano, un incontro emozionante dopo tanti mesi

Proprio i genitori sono i protagonisti dell’ultimo post Instagram di Matano. Il conduttore, dopo diversi mesi di lontananza, ha potuto finalmente incontrare i suoi ed ha voluto immortalare il commovente momento. Nello scatto si vedono i due distinti signori seduti su una poltrona in giardino e lui in mezzo a loro fa capolino da dietro, con un sorriso che già da solo dice tutto. Accanto allo scatto poi aggiunge: “Riuniti. ❤️Dopo tutti questi mesi mi sembra un sogno”.