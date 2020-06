Adriano Pappalardo, malore per il figlio Laerte: è in ospedale

Spavento improvviso in casa Pappalardo. Il figlio di Adriano, Laerte, è stato colto da malore mentre si trovava a Marina di Camerota per le riprese di uno spot

Brutte notizie per Adriano Pappalardo. Suo figlio Laerte è stato colto da malore mentre era a lavoro a Marina di Camerota per delle riprese di uno spot televisivo nel Cilento. Verso le 22,30 il 44enne si è sentito poco bene e così sono partiti subito i primi soccorsi.

LEGGI ANCHE –> Lisa Giovagnoli: chi è la moglie di Adriano



Adriano Pappalardo, le sue condizioni

Sono arrivati immediatamente sul posto il padre e alcuni membri dello staff con l’ambulanza del 118 che ha dato soccorso all’attore. Dopo poco è stato trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Laerte ha partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi, arrivando anche in finale con un rapporto di amicizia con Nina Moric. Lo stesso papà Adriano aveva svelato in una vecchia intervista il legame tra nipote e figlio: “Quando diventai nonno dissi di non chiamarmi nonno perché mi sentivo ancora giovane. Ora se mi chiamano padre sono contento, ma quando mio nipote mi dice che mi vuole bene da leone divento pecora”. Infine, sul figlio Laerte ha rivelato: “Ho provato emozioni grandiose, ma la più grande è stata cantare con mio figlio Laerte. Ero diventato un ventriloquo, avevo paura che dimenticasse le parole”.