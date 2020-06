Uomini e Donne, scoppia l’amore: il bacio tra Gemma e Nicola

Davvero novità importanti per la coppia Gemma e Nicola: i due si sono anche baciati durante la loro gita a Roma. Ecco il racconto della dama torinese

Puntata scoppiettante per Uomini e Donne con il bacio arrivato tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Il tutto si è svolto secondo le regole post Coronavirus con la presenza della mascherina. I due sono stati visti a Roma durante una passeggiata romantica: mentre camminavano sono stati immortalati in via dei Bastioni. La giornata è stata davvero proficua per la dama torinese che ha svelato di aver ricevuto grande affetto da parte delle persone che li riconoscevano. Proprio lo stesso Nicola ha scelto di trascorrere questa romantica giornata insieme: lo stesso corteggiatore ha svelato di esser stato a suo agio e di aver provato ottime emozioni.

Uomini e Donne, il racconto di Gemma

La coppia ha potuto ammirare la Città Eterna lontano dalle telecamere e così è scoppiato il loro romanticismo con Gemma e Nicola che si sono seduti in taxi sui sedili posteriori. Così la dama torinese ha svelato al Magazine del programma: “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”. Infine, ha aggiunto: “Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”.