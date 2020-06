Uomini e Donne, l’ex corteggiatore svela: “Fate schifo”

Alessandro Calabrese, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha trascorso momenti davvero difficili nelle ultime ore: ecco il motivo dell’aggressione

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Calabrese, è stato aggredito da alcune persone. dopo che l’uomo ha dato aiuto ad una ragazzina. Attraverso le storie su Instagram l’ex fidanzato di Lidia Vella ha svelato: “Vedo una ragazzina correre e piangere con due tizi loschi. Ho accostato quindi con l’auto e questi hanno reagito male, dandomi un destro in bocca. Poi mi hanno ridato un altro pugno. Mi hanno rovinato”. Successivamente ha rivelato di aver parlato con la ragazzina in questione, che gli ha svelato che l’avrebbero voluta violentare.

Uomini e Donne, lo sfogo di Alessandro Calabrese

Su Instagram, poi, ha continuato a sfogarsi: “Ma dove viviamo? Se non c’ero io la bambina sarebbe stata violentata…Questa è la società in cui viviamo adesso? Ma dove viviamo? Cosa sta succedendo?” Inoltre, ha attaccato tutti quelli presenti alla scena e che non hanno alzato un dito: “Ma se non c’ero io cosa succedeva? Fate schifo quasi ai livelli di quelli che la volevano violentare…Avete visto e non avete fatto niente per paura…”. Infine, ha concluso: “Io ne avrei prese mille di botte, e non la conoscevo la ragazza. Per paura delle botte faccio violentare una ragazzina? Vergognatevi! Se vedete qualcosa per strada fermatevi…”.