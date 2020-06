Dramma Torino incendio, una giovane donna cerca di trovare scampo dalla furia delle fiamme e si butta già dal balcone con la figlioletta.

È drammatico quel che è accaduto a Torino con un incendio che ha devastato un appartamento. All’interno dell’abitazione c’erano una donna di 30 anni e la sua figlioletta di 2.

La giovane madre non ha potuto raggiungere la porta d’ingresso per scappare e mettersi al sicuro. L’unica sua alternativa è di quelle da far rabbrividire. Per non morire soffocate o carbonizzate, lei e la sua piccola si sono dovute lanciare dal balcone. La loro casa è situata al terzo piano di uno stabile. A seguito dell’impatto al suolo la 30enne e la piccina sono sopravvissute, ma ora si trovano ricoverate in codice rosso in ospedale. Le loro condizioni sono gravissime. L’incendio a Torino è divampato in una zona di periferia del capoluogo piemontese. Subito sono accorse squadre dei Vigili del Fuoco e del personale medico del 118.

Torino incendio, evacuate 15 persone dal palazzo in fiame

Il rogo ha finito con il causare anche la dispersione di una grande quantità di fumo. Cosa che ha portato all’intossicazione di un’altra donna, una anziana, la quale abita in un appartamento attiguo. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. I pompieri hanno domato le fiamme ed iniziato i rilievi del caso, per cercare di individuare le cause del rogo. La prima operazione effettuata ha però visto i Vigili del Fuoco evacuare alcuni condomini – circa 15 – con le loro autoscale. Da quanto risulta, il fuoco sarebbe partito dall’ascensore, forse a causa di un guasto, con il fumo che si è propagato su quattro piani in totale.

