Stasera in tv – Quarto grado – Le Storie, le anticipazioni del 12 giugno

Da non perdere l’appuntamento questa sera, venerdì 12 giugno, con la puntata di Quarto Grado in onda su Rete4 a partire dalle 21.25 con la conduzione di Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. Ci sarà così il caso di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa a Roma lo scorso 23 ottobre. Attualmente in carcere per l’omicidio ci sono Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Inoltre, ci sarebbero nuovi segreti che riguardano da vicino la fidanzata Anastasya, che è presente in aula come imputata e accusatrice.

Stasera in tv – Quarto grado – Le Storie, le curiosità

Durante la puntata di questa sera si prenderà in esame anche la scomparsa di Yara Gambirasio, la ragazza di 13 anni di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata senza vita nel febbraio 2011. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo, in via definitiva, Massimo Bossetti. L’uomo si professa ancora estraneo ai fatti e continua a protestare visto che i suoi avvocati non potranno riesaminare i reperti. Queste le sue parole: “La mia colpa è essere innocente…”. Da non perdere l’appuntamento questa sera, venerdì 12 giugno, con le novità dei due casi a partire dalle 21.25 con la conduzione di Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero.