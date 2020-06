Stasera in tv film – Notte prima degli esami: cast, trailer e trama del film

Notte prima degli esami, film del 2006, è una commedia diretta da Fausto Brizzi: le anticipazioni sulla pellicola

Il film che andrà in onda oggi, 12 giugno, su Rai 3 alle ore 21.20, si intitola Notte prima degli esami ed è una commedia diretta dal regista Fausto Brizzi.

Scopriamo insieme la trama della pellicola.

Notte prima degli esami, film trama

A Roma nel giugno del 1989 Luca Molinari e i suoi amici hanno finito la scuola e stanno per affrontare i temutissimi esami di maturità. Il ragazzo dopo l’ultimo squillo della campanella prima di catapultarsi fuori dall’istituto per raggiungere i suoi amici va ad affrontare il suo professore di italiano, il quale per cinque anni ha reso la sua vita un vero inferno. Luca senza peli sulla lingua insulta il professor Antonio Martinelli, detto La carogna, non sapendo che questo farà parte della commissione d’esame. Capito l’errore, Luca raggiunge i suoi amici per raccontargli l’accaduto. A raccogliere le sue confidenze ci sono Massi, Simona, Alice e Riccardo, i suoi fidati compagni di disavventure. Poco confortato dalle loro rassicurazioni, decide di imbucarsi a una festa di compleanno invece di iniziare a studiare. Al party si innamora perdutamente di Claudia, sua coetanea che frequenta il liceo classico e che perde di vista senza riuscire a chiederle di rivedersi. Il giorno successivo Luca incontra per caso La carogna e sarà proprio questo incontro a dare una piega inaspettata all’intera storia.

Notte prima degli esami, cast film:

Nicolas Vaporidis (Luca Molinari)

Giorgio Faletti (prof. Antonio Martinelli)

Cristiana Capotondi (Claudia Martinelli)

Eros Galbiati (Riccardo)

Sarah Maestri (Alice Corradi)

Andrea De Rosa (Massimiliano Massi Apolloni)

Chiara Mastalli (Simona Natali)

Armando Pizzuti (Filippo Santilli)

Elena Burika (Valentina)

Valentina Idini (Chicca Salvatori)

Marco Aceti (Cesare)

Eleonora Ceci (Loredana Natali)

Enrica Ajò ( Principessa Leila)

Matteo Urzia (Roberto Martinelli)

Valeria Fabrizi (Nonna Adele)

Riccardo Miniggio (Ludovico)

Eleonora Brigliadori (madre di Simona e Loredana)

Edoardo Costa (Ottavio, il fidanzato della ex-moglie di Antonio Martinelli)

Daniela Poggi (Gabriella, la ex moglie di Antonio Martinelli)

Carola Stagnaro (la madre francese di Riccardo)

Alessandra Costanzo (mamma di Chicca)

Anita Zagaria (mamma di Massi)

Cristina Ramella (prof.ssa Lattanzi)

