Stasera in tv film – Il gioco del ricatto: trama, trailer e cast del film

Il gioco del ricatto, film diretto da Doug Campbell, è il thriller ad alta tensione della prima serata di Rai 2: le anticipazioni sulla pellicola

La pellicola in onda oggi, 12 giugno, su Rai 2 ore 21.20, si intitola Il gioco del ricatto ed è un thriller ad alta tensione diretto dal regista Doug Campbell. Scopriamo insieme la trama del film.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Notte prima degli esami: cast, trailer e trama del film

Il gioco del ricatto, trama

Un gioco psicologico sconvolge la tranquilla vita di una madre, Rachel, e di sua figlia, Lindsey.

Rachel, infatti, accompagna la figlia in una gita scolastica allo zoo quando improvvisamente perde la vista. In pochi attimi un uomo approfitta del momento per rapire Lindsey. La mamma riesce a vedere la bambina salire su un furgone tuttavia non riesce a impedire il rapimento. In preda alla preoccupazione, Rachel si rivolge alla polizia quando riceve una chiamata.

Il ricattatore la intima di eseguire ogni sua direttiva, in caso contrario ucciderà sua figlia. La voce al telefono le indica dove trovare una scatola contenente un berretto munito di telecamera e un auricolare. Seguendo ogni sua mossa, il rapitore la porterà a svolgere un gioco psicologico nel quale lei diventa una semplice pedina nelle sue mani. Le azioni compiute, però, porteranno pian piano Rachel a intuire il quadro d’insieme che si cela dietro al folle gesto del criminale. Un uomo di sua conoscenza che la donna smaschererà, capendo quali siano i motivi che lo hanno spinto a una tale vendetta.

Basterà questo per salvare la piccola Lindsey da morte certa?

Da semplice esecutrice delle indicazioni datele dal malvivente, la quieta madre dovrà trovare la forza e il modo di sovvertire le regole del crudele gioco per poter mettere in salvo sua figlia.

Cast del film:

Scottie Thompson

McKinley Blehm

Luca Kerr

Davida Williams

Erik Fellows

Matthew Pohlkamp

Pamela Roylance

Alison Robertson

Victoria Scott

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI