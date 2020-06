Shampoo pericolosi | come riconoscere le sostanze tossiche da evitare

Ci sono in commercio degli shampoo pericolosi in alcuni casi per la eccessiva presenza di sostanze chimiche. Di quali si tratta.

Alcuni esperti mettono in guardia dalla presenza di shampoo pericolosi in quanto tra i loro ingredienti si annoverano delle componenti in grado di nuocere alla nostra salute. Questo avviene in particolare nei casi di prolungato utilizzo, con un accumulo di sostanze tossiche nel nostro organismo.

Alcuni elementi chimici addirittura possono causare lesioni e danni al cuoio capelluto. Per questo la principale raccomandazione è sempre quella di leggere le etichette sul retro di ogni prodotto. E fare attenzione alla eventuale presenza del Qauternium. Questa è una delle sostanze che fanno degli shampoo pericolosi applicativi per il nostro corpo. Tale conservante fa si che i nostri capelli assumano un certo grado di morbidezza. Però si tratta di un materiale plastico che può anche comportare dei danni alla cute.

Shampoo pericolosi, alcune sostanze possono essere nocive

Lo stesso possono fare anche alcuni tipi di siliconi, utilizzati nei processi industriali per conferire a shampoo e simili capelli lisci. Però possono anche contribuire a sfibrarli. Attenzione poi alla dicitura H361, che indica per l’appunto la presenza massiccia di siliconi D4 e D5. Queste sono delle sostanze tossiche che si accumulano nel corpo e che possono causare degli spiacevoli effetti collaterali.Occhio infine ad un’altra dritta molto pratica ed utile. Fate attenzione cioè all’odore di un prodotto. Se esso risulterà troppo intenso allora questo vorrà dire che al suo interno si concentra una massiccia presenza di sostanze chimiche.

