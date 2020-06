Shaila Gatta accusa l’ex fidanzato di violenza: lui si difende così

L’ex fidanzato di Shaila Gatta, velina di ‘Striscia la Notizia’, ha risposto alle accuse di violenza che la ballerina ha fatto qualche tempo prima.

Un paio di anni fa la velina bruna di ‘Striscia la Notizia‘, Shaila Gatta, ha parlato di una relazione sentimentale tossica, raccontando di un fidanzato che la maltrattava: “Ero fragile, avevo problemi in famiglia, e un fidanzato ballerino che della mia debolezza ha approfittato. Mi ha plagiata, ha preso il controllo della mia vita. I primi due anni sembrava normale, poi è impazzito. Diceva che io ero zero, che lavorava solo lui. Mi rubava i soldi dal portafoglio. Mi ha fatto il regalo di anniversario con 200 euro, miei, che infatti non trovavo più. Mi umiliava”.

Nella confessione fatta al sito specializzato in pettegolezzi e curiosità sul mondo dello spettacolo ‘Grazia.it‘, Shaila continuava dicendo: “Una notte, era Natale, sono rimasta sotto il suo palazzo alle 3 di notte: ero andata a casa dei miei, ero tornata per stare con lui, ma non mi ha fatta entrare. Anche quando non ero più innamorata, non riuscivo a uscirne. Come ce l’ho fatta? Un lavoro in Toscana: prima di partire gli dissi che non ero più felice. Non mi sono fatta più sentire”.

L’ex fidanzato risponde a Shaila Gatta: “Smentisco tutto ciò che ha detto”

A distanza di 2 anni da quelle dichiarazioni, l’ex fidanzato della ballerina di Striscia ha voluto rispondere a quelle dichiarazioni. Il ragazzo non spiega perché ha atteso 2 anni per rispondere, ma esordisce dicendo che nonostante il tempo passato il diritto di replica gli è dovuto. Quindi a ‘Fanpage.it‘ dichiara: “Ritengo che Shaila Gatta si stesse riferendo a me, dato che siamo stati insieme per circa cinque anni e mezzo, dal 2011 al 2016. Smentisco tutto ciò che ha detto Shaila. Le persone che mi conoscono sono rimaste scioccate. Ha raccontato l’opposto di quello che io facevo per lei. Ha detto cose pesantissime, che non riguardano per niente la mia persona. Venivo criticato dagli amici proprio perché la elogiavo troppo, dicevo sempre che lei era perfetta, che era la migliore, la gasavo. Perciò mi sembra tutto assurdo”.