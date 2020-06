Scontro auto-moto: Milena muore mentre va al lavoro

Milena Visalli, 35 anni, muore mentre va al lavoro: scontro auto-moto a Messina, la ricostruzione del drammatico incidente di stamattina.

Si chiama Milena Visalli, 35 anni, l’ultima vittima in ordine di tempo di un incidente stradale mortale. La giovane donna si stava recando al lavoro come tutte le mattine in sella alla sua moto. Si è scontrata frontalmente con una Fiat Seicento.

Leggi anche –> Roma, incidente stradale nella notte: muore un altro giovanissimo

Per la donna non c’è stato nulla da fare: è rimasta incastrata tra la vettura e il marciapiede. Quando sono giunti sul luogo del drammatico incidente i primi soccorsi, la 35enne era già deceduta. Inutile ogni tentativo di rianimarla.

Leggi anche –> Terribile incidente: auto nel fossato, muoiono donna incinta e passeggera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il drammatico incidente in cui è morta Milena Visalli

Sul posto – dopo l’incidente – sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza e la polizia municipale. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’incidente è giunto anche il magistrato di turno. Lo schianto frontale di questa mattina è avvenuto a Messina, in zona Pace, sulla corsia in direzione nord.

La donna lavorava come impiegata presso una concessionaria a Sant’Agata di Militello e abitava con i genitori in una palazzina di contrada Macchia. Milena Visalli era molto nota nel mondo degli appassionati delle due ruote, partecipava infatti a molti raduni e lo testimoniano anche molte foto sui social network. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente mortale di questa mattina.