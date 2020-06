Rottura Belen e Stefano, l’infedeltà non è la causa della crisi

Stando a quanto raccontato dal settimanale ‘Chi’, la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è legata all’infedeltà di uno dei due.

Da settimane ormai non si parla che della crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In questi giorni l’ex ballerino di ‘Amici‘ si è trasferito a Napoli per ragioni lavorative, ma anche per stare vicino alla sua famiglia. Belen, invece, è rimasta a Milano, città nella quale svolge la maggior parte del suo lavoro. Tuttavia la distanza non è semplicemente legata a ragioni lavorative, bensì a questioni personali.

Nelle scorse settimane c’è chi ha insinuato che l’allontanamento sia stato dettato da un atto d’infedeltà da parte di Stefano De Martino. Chi invece ha parlato di un ritorno di fiamma per Andrea Iannone e chi ha insinuato che con Mattia Ferrari ci sia una relazione. Sulle voci Belen ha preferito mantenere il silenzio, ad eccezione di quella sul giovane imprenditore, del quale ha sottolineato l’orientamento sessuale in una diretta Instagram.

Belen e Stefano, la rottura non è causata da infedeltà

A smentire le voci sui presunti tradimenti ci ha pensato di recente il settimanale ‘Chi’, da sempre molto informato sulle evoluzioni della coppia. La rivista specializzata assicura che non c’è stato alcun tradimento da parte di Stefano e spiega che l’allontanamento è dovuto solo ad incomprensioni che hanno portato ad una riflessione profonda sul rapporto. Viene smentito anche che il problema sia la presenza ingombrante della famiglia Rodriguez nel loro rapporto di coppia. Insomma nulla di tutto quello che si è detto in queste settimane è vero. Non è nemmeno detto che la crisi debba culminare con una rottura definitiva.