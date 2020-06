Follia senza senso: nipote uccide nonno per via della cena. Lui voleva mangiare del riso, gli dicono di no e lui commette una strage.

La follia degli uomini a volte può scaturire dalle cose più banali. Ed un esempio di tale bestialità ci arriva dall’Australia, dove un giovane uccide il nonno semplicemente perché quest’ultimo non gli ha cucinato la sua pietanza preferita.

Il 22enne Austin Smith, preso dalla rabbia per non avere vista esaudita la sua richiesta, ha impugnato un coltello e si è scagliato contro l’anziano nonno, Stan Broadwood di 81 anni, assieme anche alla moglie di quest’ultimo e nonna naturale dell’assassino. I due abitavano insieme all’interno nella loro casa a McLaren Vale, a breve distanza dalla città di Adelaide, distante all’incirca 33 chilometri verso nord. Da quanto risulta, la donna stava preparando la cena. Il 22enne avrebbe chiesto alla nonna di cucinargli del riso, ma Marie – questo il nome dell’anziana – gli ha risposto che aveva già fatto dell’altro. E questo è bastato per mandare il ragazzo su tutte le furie.

Nipote uccide nonno, gravemente ferita anche la nonna

Austin ha innescato un acceso diverbio con i suoi nonni, culminato con un accoltellamento alla donna a tradimento, dopo che l’ha colpita alle spalle, e con la successiva uccisione del nonno, compiuta appena dopo. La signora Marie benché ferita, è riuscita a lanciare l’allarme ed a richiedere aiuto dopo essere fuggita. Nel breve volgere di pochi istanti sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo Stan Broadwood era già morto, a causa della gravità delle ferite ricevute. Sua moglie è finita in ospedale dove ha ricevuto un ricovero urgente e dove versa in codice rosso. Arrestato il nipote autore di questa follia, che ora dovrà andare a processo e che rischia una pena molto dura per le accuse di omicidio e di tentato omicidio.

