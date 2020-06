Nicolas Vaporidis, che fine ha fatto l’attore di origini greche

Che fine ha fatto l’attore di origini greche Nicolas Vaporidis: dall’ascesa nel mondo del cinema alle apparizioni sempre più rare.

Per molti anni, è stato uno degli attori simbolo del cinema italiano: stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, attore di origini greche, che ha esordito in Il ronzio delle mosche, regia di Dario D’Ambrosi, del 2002.

Leggi anche –> Nicolas Vaporidis: la storia d’amore con Cristiana Capotondi

Negli anni successivi, è stato uno dei più presenzialisti, prendendo parte a una ventina di film. Tra queste, molte sono commedie dedicate all’universo giovanile, come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, in cui recita con Cristiana Capotondi.

Leggi anche –> Chi è Cristiana Capotondi: età, vita privata, carriera, foto dell’attrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dagli anni d’oro alle rare apparizioni di Nicolas Vaporidis

Tra i registi che lo hanno diretto, ci sono Fausto Brizzi, Paolo Genovese e Luca Miniero, Volfango De Biasi e Maurizio Ponzi. Ha recitato anche un ruolo drammatico nel noir Cemento Armato, diretto da Marco Martani e nato dalla penna di Sandrone Dazieri. Negli anni, di Nicolas Vaporidis si perdono le tracce e le sue partecipazioni a pellicole cinematografiche diventano sempre più rare.

Tra le sue apparizioni più recenti, c’è quella in Tutti i soldi del mondo, regia di Ridley Scott. Ha partecipato poi con un cameo a L’agenzia dei bugiardi, regia di Volfango De Biasi. La sua ultima esperienza nel mondo dello spettacolo è in The Full Monty, produzione teatrale diretta da Massimo Romeo Piparo. Si tratta di un musical, riadattamento del classico di Brodway basato sulla fortunata commedia inglese del 1997.