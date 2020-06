Massimo Bray, chi è l’editore ed ex ministro: carriera e curiosità

Chi è l’editore ed ex ministro Massimo Bray, carriera e curiosità: la laurea, l’incarico all’Istituto Treccani, il ruolo nel governo Letta.

Nato a Lecce, Massimo Bray ha studiato a Firenze, laureandosi in in Lettere e Filosofia, e attualmente vive a Roma. Dai primi anni Novanta, fa parte dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. E’ stato prima redattore responsabile della sezione di Storia moderna, quindi direttore editoriale.

Già direttore della rivista di area riformista Italianieuropei, fondata tra gli altri da Massimo D’Alema e Giuliano Amato, è stato successivamente presidente della fondazione Notte della Taranta, che organizza il celebre festival di musica popolare.

Cosa sapere su Massimo Bray

Alle elezioni politiche del 2013 è stato eletto deputato nelle fila del Partito democratico, quindi è stato per dieci mesi ministro per i Beni, le attività culturali e il turismo del governo presieduto da Enrico Letta. Sostituito da Dario Franceschini alla formazione del governo Renzi, Massimo Bray lascia poi il seggio di deputato nel 2015, per tornare a dedicarsi all’Istituto della Enciclopedia italiana, di cui è direttore generale.

Autore del libro Alla voce Cultura. Diario sospeso della mia esperienza di Ministro, edito da Manni Editore, da presidente della Fondazione per libro, la musica e la cultura, si è occupato delle edizioni 2017 e 2018 del Salone del Libro di Torino. Ha un blog personale sul sito dell’Huffington Post.