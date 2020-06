Macerata, anziana muore investita dall’auto del prete

Incidente mortale a Corridonia (Macerata): una 71enne è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali dall’auto del vice parroco.

E’ stata investita sulle strisce pedonali e l’impatto violentissimo non le ha purtroppo lasciato scampo. E’ morta così Sonia Raffaeli, 71enne di Corridonia, in provincia di Macerata, da tutti conosciuta come Marisa. A travolgerla è stata l’auto del vice parroco della chiesa che l’anziana frequentava assiduamente, don Ermanno Michetti. Il terribile incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8:10 in via Trento.

Il prete indagato per omicidio stradale

La 71enne era appena uscita dal bar dove ogni mattina andava a fare colazione, quindi ha attraversato la strada e, a pochi passi dal marciapiedi, è stata improvvisamente investita dalla Fiat Panda del vice parroco. Subito è stato dato l’allarme, ma i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili.

La notizia della morte di Sonia Raffaeli ha suscitato profondo cordoglio in paese, dove la pensionata era molto conosciuta e ben voluta. Marisa, come tutti la chiamavano, lascia il marito Giulio Daris e due figli. La Procura ha disposto per oggi l’ispezione cadaverica, mentre domani alle 16:00 sarà celebrato il funerale nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato.

Sul posto, intanto, sono giunti i Carabinieri per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Don Ermanno è risultato negativo all’etilometro: l’ipotesi più probabile sulla dinamica dell’incidente è che sia stato accecato dal sole, ancora basso a quell’ora. Sotto choc per quanto accaduto, il prete è ora indagato per omicidio stradale.

EDS