Donald Trump annuncia sanzioni dure per chi vieterà la libertà di culto. E non mancano le polemiche per questo: “Provvedimento fazioso.”

Stretta importante da parte di Donald Trump contro quei Paesi che si renderanno responsabili di violare la libertà religiosa. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per il quale la punizione inflitta ai governi che opprimeranno i cittadini da questo punto di vista consisterà nella perdita degli aiuti economici.

Contestualmente gli Usa si rendono disponibili ad accogliere i perseguitati a causa della fede. Si parla espressamente di “blocco delle proprietà delle persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani”. Chi vieta la libertà di religione e ha al contempo delle proprietà negli Stati Uniti le potrà perdere. L’ordine firmato da Trump in proposito risale al 2 giugno 2020 a seguito della visita di quest’ultimo al santuario di Giovanni Paolo II. Non manca in ciò un richiamo a quelli che furono i padri fondatori degli Stati Uniti, che nel 1700 lasciarono le cose britanniche per cercare nuove opportunità nel Nuovo Mondo.”La libertà religiosa è un dono di Dio e non una creazione dello Stato. E va preservato per far si che la nostra società prosperi”, ha detto Trump.

Libertà di religione, quella degli Usa solo una mossa per colpire la Cina?

Lo stesso Trump ha auspicato lo stanziamento di “almeno 50 milioni di dollari ogni anno per la promozione della libertà religiosa in tutte le parti del mondo”. Gli USA si impegnano ufficialmente a fornire supporto ai suoi tanti ambasciatori in tutte le parti del mondo per risolvere problemi di questo tipo. C’è chi vede questo provvedimento come un modo per colpire in modo importante la Cina. I repubblicani hanno fatto passare una legge volta a sanzionare i funzionari che violano la libertà di culto proprio da quelle parti, con la minoranza dei cristiani uiguri che continua ad essere perseguitata. Cosa che ha suscitato le proteste dell’ambasciatore cinese a Washington, il quale invita ufficialmente Trump a rimediare subito all’errore compiuto e a non interferire negli affari interni della Cina.

