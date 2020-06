La Vita in Diretta, madre di Gessica Lattuca disperata: “Non ho speranze”

La madre della povera Gessica Lattuca, ragazza scomparsa da quasi due anni, lancia un appello disperato durante la messa in onda de La Vita in Diretta. Dice di non avere più speranze.

La Vita in Diretta si è occupata del caso della povera Gessica Lattuca, la ragazza di 27 anni scomparsa da quasi due anni. La giovane sembra essersi dissolta nel nulla ed è stata proprio sua madre ad essere l’ultima persona a parlarle. In questi anni le indagini hanno portato a diverse piste, dal suo ex compagno fino alla prostituzione, ma senza avere elementi.

“Non ho più speranze. Dov’è mia figlia?“, queste le parole della signora Giuseppina, la madre di Gessica Lattuca. La donna vorrebbe sapere la verità e dove sia finita sia figlia ed attende risposte da due anni: “Stiamo crescendo i suoi 4 figli con amore, mi chiedono sempre di lei. Il più piccolo non l’ha mai conosciuta. Qualcuno ha visto e non parla”. Gessica è stata ricordata anche dal fratello Enzo durante la puntata della trasmissione La Vita in Diretta: “Abbiamo parlato ed era molto tranquilla. Si parlava come organizzarci per il 14 agosto e non mi ha dato alcun pensiero“.

Il dolore del padre di Gessica Lattuca

Anche Chi L’ha Visto si è occupato del caso misterioso di Gessica e ad essere intervistato è stato proprio il padre: “Sono passati 22 mesi e ancora non si sa nulla. Ci devono ridare il corpo o dire che fine ha fatto. Prima di sparire ha lasciato i documenti, ma lei non voleva cambiare vita“, così ha commentato afflitto dal dolore per la perdita della figlia e per la mancanza di risposte riguardo ciò che le sia successo.

