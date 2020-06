Juventus Milan Highlights: tabellino e commento della partita

Ecco com’è andata la prima semifinale di Coppia Italia tra Juventus e Milan: gli highlights, il tabellino ed il commento della partita.

Juventus e Milan si sono affrontate oggi dopo una sosta di oltre due mesi da quando la pandemia di Coronavirus ha sconvolto il mondo. L’appuntamento non poteva prescindere dal ricordo delle migliaia di vittime che ha fatto la pandemia in Italia e che, sebbene in numeri molto inferiori a quelli di qualche mese fa, continua a fare. Dopo il minuto le due squadre hanno cominciato a darsi battaglia.

Primo tempo

Parte subito forte la Juventus che cerca il gol per chiudere subito il discorso qualificazione (all’andata era finita 1-0). Subito brillante Cristiano Ronaldo che prova in due differenti occasioni ad impensierire Donnarumma con delle conclusioni da posizione defilata: la prima è larga, la seconda viene contrastata ottimamente da Romagnoli. Al 13′ l’episodio che mette la partita in favore dei bianconeri: Ronaldo stoppa un pallone in area e la palla carambola sul braccio di Conti: è rigore. Lo va a battere lo stesso portoghese che, però, prende il palo.

Sembrava che il pericolo fosse scampato, ma per la foga di ripartire Rebic fa fallo su Danilo e l’arbitro decide di espellerlo. Siamo al 16′ e la partita diventa un dominio della squadra di casa. La Juve domina e arriva in zona tiro in diverse occasioni, tuttavia i rossoneri si chiudono bene e l’unico pericolo è al 31′: Matuidi libero al tiro calcia in modo potente ma troppo centrale e Donnarumma respinge la conclusione. Il tempo si conclude sullo 0-0.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa il ritmo è decisamente calato, complice la condizione dei calciatori, ed un Milan organizzato non soffre troppo l’inferiorità numerica. Al 48′ c’è la prima occasione della partita per gli ospiti con Bonaventura che trova con bel cross Chalanoglou da solo in area, ma il turco non impatta bene e manda fuori. La Juve continua a tenere palla, ma fatica a rendersi pericolosa per via di un possesso palla troppo lento.

Il primo brivido per il diavolo è al 58′ quando Bonucci impatta su calcio d’angolo ma non inquadra la porta. Buona occasione al 79′ per il Milan su un calcio d’angolo di Bennacer sul quale Kjaer colpisce bene di testa ma manda di poco alto. Un minuto più tardi Dybala calcia a giro ma Donnarumma para facilmente. Nei minuti finali nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa. Nonostante il pareggio a reti bianche passa il turno la Juventus in virtù del risultato dell’andata.

Formazioni e Tabellino di Juventus Milan

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo; All. Sarri

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura (52′ Leao); Rebic. All. Pioli

Tabellino

Ammoniti: Pjanic (J)

Espulso Rebic (M) al 16′ per rosso diretto

Al 16′ Cristiano Ronaldo (J) calcia un rigore sul palo