Juventus Milan Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia tra Juventus e Milan: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 12 giugno 2020, alle ore 20.45, il match valido per le semifinali di ritorno della Coppa Italia tra Juventus e Milan. Si riparte dal pareggio per uno a uno al Meazza di Milano San Siro dello scorso 13 febbraio.

Soprattutto in Italia riparte il calcio giocato con la prima partita ufficiale tra due big dopo oltre tre mesi di stop, legati al lockdown causato dal Coronavirus e dalle relative norme di contenimento della sua diffusione.

Juventus Milan: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera all’Allianz Stadium di Torino è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Con quasi 300 gare tra campionati, coppe e amichevoli, quella tra Milan e Juventus è la sfida più rappresentativa della Serie A, davanti anche al Derby d’Italia tra bianconeri e Inter, con 250 partite disputate. In Coppa Italia, invece, le 2 squadre si sono affrontate 26 volte e il computo vede 11 vittorie bianconere contro le sette della squadra rossonera. 5 volte le 2 squadre si sono affrontate in finale: quattro le affermazioni della Juventus, una sola del Milan.

Juventus Milan, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Nel tridente bianconero, stasera sarà Cuadrado ad affiancare Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre tra i rossoneri è pesante senz’altro l’assenza di Ibrahimovic. Queste le formazioni in campo:

JUVE (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli.