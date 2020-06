Incidente Mara Venier, la situazione non migliora: come sta

Mara Venier è stata vittima di un incidente ad inizio mese che l’ha costretta a mettere un gesso. La situazione non sembra essere migliorata, come sta?

La stagione televisiva di Mara Venier si è interrotta improvvisamente a causa di un incidente occorso in casa. La conduttrice veneziana è caduta ed ha riportato una frattura alla gamba. Quel giorno stoicamente aveva provato a presentarsi in studio, ma il dolore era troppo forte e in serata è andata a farsi fare una visita. L’esito era quello che ormai si sospettava, la gamba era rotta e bisognava ingessare.

Lavoratrice infaticabile, Zia Mara ha chiesto ai medici settimana scorsa quando sarebbe potuta tornare al lavoro. La risposta dei medici è stata positiva, visto che le hanno permesso di tornare in onda già domenica scorsa. Chiaramente dovrà muoversi con le stampelle e fare attenzione a non poggiare il piede per terra o a sbatterlo, ma potrà tenere fede all’impegno di concludere la stagione.

Mara Venier, come sta la conduttrice

Nel suo ultimo post Instagram, la conduttrice di ‘Domenica In‘ ha aggiornato i fan sulla sua situazione, spiegando che per altre due settimane non potrà poggiare il piede: “Fase due “tutore”😱😱😱😱ancora due settimane senza appoggiare il piede…poi si vedrà …..grazie @dottorgiovannidigiacomo @concordiahospital ….. #cuboide”. Insomma, per il momento, nonostante il tutore, Mara non potrà poggiare la gamba, il che significa che concluderà la stagione televisiva con la sedia a sostegno e senza potersi muovere dalla scrivania. Il messaggio è stato accompagnato da commenti affettuosi dei suoi fan che l’hanno invitata a guardare il lato positivo della situazione: “E vai cara così continueranno a coccolarti”.