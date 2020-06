Insospettabile 22enne uccide e violenta due uomini: una ferocia mai vista

Elena ha solo 22 anni e nessuno poteva immaginare che fosse capace di compiere due delitti contro due uomini così orribili, per futili motivi e con una violenza inaudita.

Ci troviamo in Russia, più precisamente ad Omsk. La figlia di un contadino 22enne è accusata di aver aggredito sessualmente con una pala e, in seguito, ucciso un uomo. Le vittime della furia ragazza sarebbero però due. La seconda è stata uccisa circa due mesi più tardi. Scopriamo insieme tutti i dettagli della tragedia che ha visto dunque la ragazza uccidere e brutalizzare due uomini.

Elena Povelyaikina, figlia 22enne di un contadino, è stata arrestata dopo aver presumibilmente aggredito un uomo ubriaco il quale sembrerebbe essersi rifiutato di uscire dalla casa della ragazza lo scorso Agosto.

“All’inizio la ragazza ha picchiato brutalmente l’uomo, poi ha preso il manico di una pala e ha commesso atti violenti di natura sessuale contro l’uomo.” dichiara il rapporto della Polizia.”Quando la vittima è morta, l’imputata ha trascinato il corpo oltre il recinto e l’ha gettato per strada“.

Tragedia, Elena Povelyaikina uccide due uomini: il secondo omicidio

La figlia del contadino viene inoltre accusata di aver aggredito un secondo uomo, due mesi dopo il primo. Elena stava bevendo con della gente del posto quando un uomo di nome Ivan, 31 anni, sembrerebbe aver fatto commenti di cattivo gusto sul conto del padre della ragazza.

“Quando l’uomo di 31 anni, ubriaco, si è sdraiato su un divano, lei gli è saltata addosso e gli ha inflitto numerosi colpi con mani e piedi, causandogli gravi ferite di cui l’uomo è morto il giorno dopo” si legge sul rapporto della Polizia.

“Quando picchiava Ivan, io e mia sorella l’abbiamo pregata di non toccarlo, ma avevamo paura di intervenire, perché lei è molto forte”, dichiara un testimone del secondo presunto omicidio. Sembrerebbe che Elena abbia prima confessato entrambi gli omicidi, rifiutandosi però in seguito di testimoniare. Il suo processo è comunque previsto per la fine dell’anno.

