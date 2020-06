Stasera in tv, Fratelli di Crozza: anticipazioni del 12 giugno. Cosa vedremo questa sera sul Canale Nove e quali sorprese ci riserva il comico genovese Maurizio Crozza.

Va in onda questa sera in diretta il one man show di Maurizio Crozza. Ovviamente senza pubblico e quindi con una carica emotiva in meno e una componente spesso fondamentale per chi cerca di far ridere, Crozza proverà comunque come sempre a divertire per lo meno il pubblico da casa. Lo farà con i suoi monologhi pungenti di pura satira (quasi sempre politica) e lo farà con le sue spassose imitazioni, vere e proprie caricature che spesso trascendono i personaggi imitati acquisendo vita propria e non di rado dando ancora più visibilità e fama all’oggetto di tale imitazione.

Imitazioni, novità e vecchi cavalli di battaglia in Fratelli di Crozza

Tra le tante imitazioni quasi sicuramente non mancherà quella del Prof. Mario Locatelli. Eccone un assaggio imperdibile in questo video pubblicato su Instagram:

Presenza fissa quella del governatore della Campania De Luca e del direttore di Libero Vittorio Feltri, potrebbe fare il suo ritorno anche un vecchio cavallo di battaglia ultimamente rivisto e rinnovato come Flavio Briatore.