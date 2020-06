Focolaio Roma | aumentano i contagi alla IRCCS San Raffaele

Situazione Focolaio Roma, sono in aumento i numeri in merito ai casi di positività della IRCCS San Raffaele emersi nei giorni scorsi.

Il focolaio a Roma all’interno della IRCCS San Raffaele Pisana si allarga. Lo conferma la ASL Roma 3, la quale ha reso noto che i nuovi tamponi emersi ieri nelle procedure di controllo a 5 giorni di distanza da quando tutto è sorto hanno fatto registrare ulteriori 16 casi di positività.

LEGGI ANCHE –> Wuhan | nato il figlio del dottore morto dopo avere avvisato il mondo

Anche i nuovi infetti da Covid sono da ricondurre in maniera diretta alle altre persone contagiate in origine. Questa volta si tratta di 14 pazienti e di due operatori sanitari. Tutti i soggetti positivi verranno accolti dall’Istituto Spallanzani nelle prossime ore. Nel trattempo la IRCCS San Raffaele Pisana sta provvedendo ad informare le famiglie di ognuno di loro. Emergono anche delle informazioni relative all’identità dei due lavoratori rimasti infettati dal virus. Si tratta di un operatore socio sanitario e di un fisioterapista. Entrambi sono già sottoposti a procedura di quarantena in casa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Tagli a medici e infermieri | ‘eroi’ beffati in Lombardia | Gallera smentisce Focolaio Roma, la situazione resta sostanzialmente sotto controllo

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la loro individuazione è avvenuta grazie a dei tamponi di controllo svolti su tutte le persone ancora presenti nella struttura. Tutto appare sostanzialmente sotto controllo comunque, proprio grazie alla tempestività dei controlli che avvengono anche su più mandata. Difatti tra i positivi ci sono individui che erano risultati negativi dopo un primo controllo. Ad oggi il focolaio a Roma sta interessando 93 persone, ma le positività aumenteranno con relativa certezza. L’importante sarà riuscire a tenerlo sotto controllo, e c’è un moderato ottimismo in questo senso.

LEGGI ANCHE –> Bambino positivo al coronavirus, trapianto di midollo riuscito