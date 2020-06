Federica Sciarelli, polemiche Botteri: “Attacco vergognoso”

In una recente intervista Federica Sciarelli ha parlato delle polemiche nate attorno alla collega Giovanna Botteri, definendole vergognose.

Professionista esemplare, Federica Sciarelli non manca mai l’appuntamento settimanale con ‘Chi l’ha visto?’, trasmissione storica di RaiTre per la quale spende anima e corpo. La conduttrice sa di svolgere un servizio pubblico importante e che grazie alla sua trasmissione potrebbero essere salvate delle vite. Per questo quando il lockdown per il Coronavirus l’ha costretta a non andare in onda non si è fermata: “Ho comunque lavorato da casa in vista della ripresa del programma”.

Questa è una delle rivelazioni che la conduttrice ha fatto nel corso di un’intervista concessa al settimanale ‘Vero‘. Il giornalista gli ha fatto molte domande riguardanti il lavoro alla Rai e alcune sul suo ultimo libro ‘Trappole d’Amore‘. Tuttavia non poteva mancare un riferimento alle recenti polemiche riguardanti una sua collega e amica, Giovanna Botteri.

Federica Sciarelli: “Polemiche sulla Botteri? Attacco vergognoso”

Riguardo alle insinuazioni secondo cui la corrispondente all’estero della Rai detterebbe la linea sulle notizie da mandare in onda, Federica Sciarelli dice con fermezza: “Siamo amiche e ci sentiamo tutti i giorni…Ho trovato vergognoso l’attacco ricevuto quando è stata accusata di dettare le linee di politica estera alla Rai e all’Italia…”. Diversa invece la posizione sulla polemica riguardante il vestiario della giornalista. Come ricorderete qualche settimana fa ‘Striscia la Notizia’ è finita nella bufera per un servizio ironico, ma secondo la Sciarelli c’è stata una reazione eccessiva: “La satira è satira e non si tocca…Per scherzare le ho detto che una volta possiamo andare in onda insieme con i bigodini in testa…”.