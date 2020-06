Fabrizio Frizzi, la figlia Stella sui social insieme ad un nuovo arrivato

La piccola Stella, figlia unica di Fabrizio Frizzi, appare in una splendida foto postata dalla mamma Carlotta Mantovan insieme al nuovo arrivato.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi fan e soprattutto di chi ha condiviso con lui momenti importanti. Ciò che è accaduto al sorridente conduttore Rai ha spinto Carlo Conti e Antonella Clerici, due suoi grandi amici, a riconsiderare lo spazio concesso alla famiglia. Così, in questi anni, i due presentatori hanno ridotto notevolmente i propri impegni lavorativi per dedicarsi con maggiore attenzione agli affetti.

Il vuoto più grande è sicuramente quello che rimarrà sempre nel cuore della sua compagna Carlotta Mantovan e della piccola Stella, unica figlia di Fabrizio. In questi due anni senza l’uomo che ama, Carlotta ha cercato di ricostruire la famiglia in modo tale da far sentire il meno possibile alla figlia l’assenza del padre. Un compito arduo per una madre che già deve combattere con il dolore atroce causato da un lutto così grande.

La figlia di Fabrizio Frizzi si gode la compagnia del nuovo arrivato

Visualizza questo post su Instagram #puledrini #sharethelove #lovehorses #mystar #🌟 #🐴❤️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 6 Giu 2020 alle ore 11:22 PDT



Per riuscire a sopperire ad un’assenza così grande, Carlotta unisce al costante affetto un’attenzione particolare per le passioni della piccola Stella. La figlia di Fabrizio Frizzi, infatti, è un’amante della natura e degli animali, in particolar modo dei cavalli e dei puledrini. Così la vedova del conduttore cerca di portarla il più possibile a vedere questi splendidi animali. L’ultimo incontro l’ha voluto persino immortalare con uno scatto emozionante in cui si vede Stella che poggia la testa su quella di un puledrino appena nato. L’immagine viene commentata con una serie di hashtag che bastano a sottolineare la bellezza del momento: “puledrini, share the love, love horse”.